Мединский рассказал, почему Путин никогда не допускает исторических ошибок

В отличие от отдельных европейских политиков

Президент России Владимир Путин внимательно изучает вопросы истории и всегда обращается к архивным документам, прежде чем сделать то иное или заявление.

Об интересе главы государства к истории рассказал помощник президента Владимир Мединский. Путин всего тщательно сверяется с фактами, что не допускать искажений и "странных исторических ошибок", передает издание argumenti.ru.

"Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента", - заметил Мединский.

Помощник президента отметил, что попытки отдельных европейских политиков принизить роль СССР во Второй Мировой войне подрывают Ялтинские договоренности и итоги Нюрнбергского процесса.

Интересно, чтобы сказали по поводу этих заявлений Рузвельт, Черчилль или Трумен?" – задался вопросом Мединский, комментируя массовые исторические фальсификации в Европе.

Видео: Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"