Водянова назвала главный недостаток будущего мужа

Модель легко с этим недостатком мирится

Модель и актриса Наталья Водянова рассказала о своем избраннике - французском бизнесмене Антуане Арно, от которого она родила двух сыновей.

"Мой мужчина - потрясающий человек. Думаю, что людям предназначено быть с кем-то - каждому нужно найти вторую половинку и оставаться с ней как можно дольше. Это же так прекрасно - не быть одиноким, любить и быть любимым", - сказала Водянова в интервью Hello!.

По словам модели, ее избранник не занимается домашними делами и не умеет готовить. Приготовить яичницу - это уже подвиг для него. Пожалуй, это самый большой недостаток Арно. Впрочем, Водянову это не беспокоит. Она просто старается не докучать супругу хозяйственными проблемами.

О романе с французом Водянова объявила еще в 2011 году. В 2014 году у них родился сын Максим, а еще через два года - сын Роман. Антуан Арно принял троих детей модели от предыдущих отношений. 1 января 2020 года стало известно, что Водянова и Арно решили пожениться.

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