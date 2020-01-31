Зеленского тайно подкармливают колбасой старые знакомые

Продукты в офис президента заносят регулярно

Бизнесмены, судьи и актеры, знакомые с Владимиром Зеленским с тех пор, когда он еще не был президентом Украины, регулярно посещают Офис главы государства на Банковой улице. Причем приходят они не с пустыми руками, а нагруженными батонами колбасы, конфетами и напитками.

Наблюдение за президентской резиденцией установили журналисты "Радио Свобода" и "UA: Первый", которые и поделились итогами расследования. Так, еще 8 октября журналисты зарегистрировали визит к Зеленскому концертного директора студии "Квартал 95" Мики Фаталова. Позже он объяснил свое появление на Банковой поисками игроков для футбольной команды.

Позже в гости к старому другу заглянул тренер телевизионного проекта "Лига смеха" Сергей Сивохо. Всего через три дня он был назначен советником секретаря СНБО. А режиссер сериала "Слуга народа", в котором Зеленский исполнял главную роль, появился на Банковой в декабре. Любопытным журналистам он заявил, что просто пришел проконсультироваться по некоторым вопросам – и вообще встречался с министром культуры.

Журналистам удалось снять спешащего на поклон к Зеленскому депутата Дмитрия Соломчука. Нардепа сопровождали помощники с корзинами, набитыми батонами колбасы, коробками конфет и графинами. Позже с похожими подношениями заметили людей из окружения другого депутата, Михаила Радуцкого.

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