Голикова: в России впервые выявлены двое больных коронавирусом

Голикова объявила о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

В России впервые выявлены двое больных коронавирусом. Случаи зафиксированы в Тюменской области и Забайкалье, передает "Интерфакс". Заразившиеся – граждане Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь", - сказала она.

Кроме того, Голикова сообщила о дополнительных мерах по борьбе с болезнью. Так, правительство решило приостановить выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. На данный момент заразившихся уже более 9,5 тысячи человек. Погибли более 210.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке. Он также поручил ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения болезни.

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