Названы самые грязные места в самолете

К ним лучше не прикасаться

Стюардесса Джамиля Хардвик рассказала, чем лучше не пользоваться в салоне самолета.

По ее словам, одно из самых грязных мест – это откидной столик, так как у уборщиц нет времени вытирать каждый столик отдельно. Он занимает второе место в рейтинге наиболее загрязненных предметов в самолете. Первое у кнопки смыва в туалете.

Бортпроводница настоятельно советует пассажирам носить с собой антибактериальные салфетки и протирать столы перед использованием, заявила она в интервью изданию Daily Express.

Также не стоит пользоваться подушками и одеялами, которые выдает авиакомпания. Их стирают, но насколько тщательно – неизвестно. И последнее, не стоит класть вещи во внутренний карман сидений, попросила стюардесса.

"В них полно мусора, и никто их не чистит. Что я только оттуда не доставала: грязные платки, нижнее белье, носки, жвачку, недоеденные конфеты, огрызки от яблок. А теперь представьте, что вы кладете туда свой телефон, планшет или компьютер", - предостерегла Хардвик.

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