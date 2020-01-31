Роскомнадзор выставил Facebook и Twitter штраф в 6 миллионов

Соцсети нарушают российский закон

Административное дело в отношении Facebook и Twitter возбудил Роскомнадзор. Ведомство запросило у компаний сведения о локализации баз персональных данных россиян, однако они запрос проигнорировали.

Закон о миллионных штрафах для тех компаний, которые нарушают требования хранения сведений о пользователях, президент России Владимир Путин подписал в декабре. От 100 до 200 тысяч рублей придется заплатить впервые нарушившим закон должностным лицам. А для юридических лиц сумма штрафа – 6 миллионов.

При повторном нарушении должностные лица наказываются штрафом в 500-800 тысяч. А для юридических лиц сумма может достигать 18 миллионов рублей, передает РИА Новости.

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