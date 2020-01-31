Под завалами рухнувшего в Петербурге спортивного комплекса оказались люди

Площадь обрушения уточняется

В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие.

"Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

По данным агентства, в результате ЧП пострадали люди. Эта информация уточняется.

На опубликованном видео можно разглядеть двух человек, которые работали на крыше здания. Во время ЧП один из них не успел запрыгнуть в люльку крана.

СКК "Петербургский" возвели в 1980 году рядом с Московским парком Победы. РИА Новости пишет, что здание комплекса передали под реконструкцию. К 2023 году там планировалось создать ледовую арену вместимостью не менее 20 тысяч зрителей.

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