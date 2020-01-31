Стали известны симптомы зараженных коронавирусом в России

Сейчас их состояние стабильное

Роспотребнадзор рассказал о состоянии граждан Китая с подтвержденными случаями заражения коронавирусом. Данные озвучила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, у обоих больных были признаки ОРВИ и незначительный подъем температуры. Сейчас их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России подтверждено два случая заражения коронавирусом. Речь идет о двух гражданах Китая. Случаи зафиксированы в Тюменской области и Забайкалье.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, им заражены только в Китае уже почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Почти 60 тысяч человек находятся под наблюдением.

Кроме Китая, опасный вирус выявлен в 15 странах. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в страну до нормализации обстановки. Все туроператоры приостановили продажу туров.

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