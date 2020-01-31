Россия закрыла границу с Монголией из-за коронавируса

В Монголии пока не выявлено случаев заражения

Россия из-за риска распространения коронавируса ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Между тем, по данным СМИ, случаев заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлено.

Также стало известно, что регулярное авиасообщение с Китаем будет ограничено. Исключение сделано для регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиакомпаний в "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем приостанавливается с 31 января. При этом запрет не затрагивает движение по направлению Пекин - Москва и Москва - Пекин. Все рейсы будут осуществляться только из терминала F аэропорта "Шереметьево".

По последним данным, в Китае подтверждено более 9,5 тысяч случаев заболевания. 213 человек умерли.

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