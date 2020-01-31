Роспотребнадзор: Риска распространения коронавируса в России нет

Выявленные больные изолированы

Риска распространения коронавируса по России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Двое граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, у которых выявлено заболевание, госпитализированы и помещены в изолированные боксы.

Попова сообщила, что у обоих больных заболевание протекало легко. Наблюдались признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры. Сейчас их состояние стабилизировалось, температуры и клинических проявлений нет. Тем не менее, Попова рекомендует россиянам ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы снизить риск заражения.

Ранее о зафиксированных в России случаях заболевания новым коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, вернутся на родину до 4 февраля.

О первых случаях заражения новым опасным коронавирусом, который передается от человека к человеку, стало известно в конце прошлого года. По последним данным, в КНР подтверждено 9 тысяч 692 случая заболевания. 213 человек умерли, 171 заболевший выздоровел.

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