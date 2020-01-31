ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор: Риска распространения коронавируса в России нет

16:14
  • пятница
  • 31 января 2020

Выявленные больные изолированы

Риска распространения коронавируса по России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Двое граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, у которых выявлено заболевание, госпитализированы и помещены в изолированные боксы.
Стали известны симптомы зараженных коронавирусом в России

Попова сообщила, что у обоих больных заболевание протекало легко. Наблюдались признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры. Сейчас их состояние стабилизировалось, температуры и клинических проявлений нет. Тем не менее, Попова рекомендует россиянам ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы снизить риск заражения.

Ранее о зафиксированных в России случаях заболевания новым коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, вернутся на родину до 4 февраля.

О первых случаях заражения новым опасным коронавирусом, который передается от человека к человеку, стало известно в конце прошлого года.  По последним данным, в КНР подтверждено 9 тысяч 692 случая заболевания. 213 человек умерли, 171 заболевший выздоровел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Профилактика коронавируса
Профилактика коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.