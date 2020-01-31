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Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере столицы

16:10
  • пятница
  • 31 января 2020

Ее откроют через два-три месяца

Новую детско-взрослую поликлинику на Ленинградском проспекте планируется открыть в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин, в пятницу он осмотрел ход строительства.

"Такое здание хорошее, современное, оснащенное современным оборудованием. Стройка закончена. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев получит все лицензии и реально начнет работать", - сказал мэр.

Новая поликлиника разместилась в шестиэтажном здании, возведенном по индивидуальному проекту. Новое учреждение смогут посетить 750 пациентов в смену. Эту цифру возможно будет увеличить до 1 тысячи посещений, что примерно в 1,5 раза больше старых поликлиник.

Детский блок рассчитан на 250 помещений в смену с возможностью увеличения мощности до 365 посещений. Там будут вести прием участковые педиатры, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед, физиотерапевт, аллерголог, иммунолог, эндокринолог, врач функциональной диагностики. Кроме того, запланировано открытие дневного стационара на 16 коек, кабинетов функциональной диагностики и физиотерапевтического отделения с двумя залами ЛФК.

Взрослый блок рассчитан на 500 посещений в смену с возможностью увеличения мощности до 640 посещений. Там будут открыты отделение профилактики, кабинеты врачей-специалистов, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, хирургический блок и отделение реабилитации.

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