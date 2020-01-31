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Глава Роспотребнадзора дала рекомендации, как не заразиться коронавирусом

16:57
  • пятница
  • 31 января 2020

Меры схожи на профилактику гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с коронавирусом в России дала рекомендации, как обезопасить себя от опасного вируса. Она напомнила, что сейчас в стране наступает период гриппа и меры по борьбе с этими двумя заболеваниями схожи.
Роспотребнадзор: Риска распространения коронавируса в России нет

Попова настоятельно просит всех мыть руки и держать в чистоте свои гаджеты. Кроме того, не нужно прикасаться руками к лицу и посещать массовые мероприятия.

Глава Роспотребнадзора призвала отказаться от поездок в Китай. При первых же симптомах опасного заболевания нужно сразу же обратиться к врачу.

Особое внимание следует уделить детям и пожилым людям. Для них этот вирус крайне опасен.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом. Они зафиксированы у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, им заражены только в Китае уже почти 10 тысяч человек, из них 213 скончались.

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