Мьянма отправила обратно в Гуанчжоу самолет с простуженными китайцами

Медики заподозрили заражение коронавирусом

Пассажиры прибывшего в аэропорт крупнейшего города Мьянмы Янгона рейса из Гуанчжоу так и не смогли покинуть салон. Власти Мьянмы приняли решение вернуть самолет обратоно из-за подозрения на заражение коронавирусом у одного из пассажиров.

Рейсовый самолет авиакомпании China Southern Airlines прибыл в Мьянму утром 31 января. У одного из пассажиров, гражданина КНР, были выявлены симптомы простудного заболевания. Заболевшего перевезли в одну из государственных больниц Янгона. Остальным пассажирам запретили покидать самолет.

Нескольким гражданам Мьянмы все же удалось покинуть салон – только после того, как они Irrawaddy.

По последним данным, число зараженных на материковом Китае превысило 9 тысяч, более 200 человек умерли. Также стало известно о двух случаях заражения в России – как заявили в Роспотребнадзоре, угрозы распространения инфекции нет. ВОЗ в связи со вспышкой нового типа пневмонии в Китае объявила международную чрезвычайную ситуацию.

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