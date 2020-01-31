В Москве не выявлены случаи новой коронавирусной инфекции

В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

Студенты, которые прибыли с каникул из Китая в Москву, будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях вузов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в пятницу, 31 января, оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. "Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - сказала Ракова.

Она добавила, что в 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения Москвы.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать учреждениям продлить до 1 марта каникулы для китайских студентов, обучающихся в московских вузах.

По словам Раковой, накануне в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы с признаками ОРВИ были доставлены 10 человек, из них четверо - граждане КНР. По итогам исследований у них не выявили коронавируса.

"В Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнула она.

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения Москвы" Светлана Сметанина, новый вирус не обладает высокой виртулентностью, что делает маловероятным возможность заразиться им, например в общественном транспорте.

"Сегодня абсолютно точно известно, что это вирус не обладает высокой вирулентностью, то есть активно от человека к человеку, как это обычно бывает с гриппом, он не передается. Чтобы заболеть коронавирусом, должен быть контакт, как говорят наши коллеги из Китая, с дикими животными, какими, точно не установлено. И должен быть тесный контакт непосредственно с пациентом, больным именно этим вирусом. Заразиться в общественном транспорте или от китайских туристов маловероятно", - сказала Сметанина.

Она также отметила, что столица полностью обеспечена необходимыми для его выявления тест-системами. "Все граждане Китая, которые приезжают в Россию, обязательно проходят санитарный контроль. С помощью терморегистраторов им измеряют температуру, и, если она выше нормы, то, безусловно, мы проводим обследования. Москва прекрасно обеспечена тест-системами, необходимыми для проведения соответствующих исследований. И нет ни одного случая заболевания", - подчеркнула Сметанина.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом был создан 28 января по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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