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Бар в центре Рима закрыл двери для туристов из Китая

17:33
  • пятница
  • 31 января 2020

Владелец объяснил свой шаг угрозой коронавируса

Популярный бар в центре итальянской столицы вывесил объявление о запрете на вход китайцам. Заведение расположено возле одной из самых посещаемых достопримечательностей Рима, фонтана Треви.
В Москве не выявлены случаи новой коронавирусной инфекции

Ранее власти Италии объявили о прекращении авиасообщения с Китаем. Правительство ввело чрезвычайное положение – как отмечается, в связи "с риском распространения заболеваний, вызываемых разными вирусами".

"По причине предупреждений на международном уровне всем прибывшим из Китая не разрешается сюда входить. Приносим свои извинения за неудобства", - гласит объявление на английском и китайском языках, появившееся на двери римского питейного заведения, сообщает канал Rai News24.

На сегодняшний день известно о двух случаях заболевания пневмонией, вызываемой вирусом 2019-nCoV, на территории Италии. Двое туристов из китайского Уханя госпитализированы в Риме. Изолированы также все члены туристической группы, с которой прибыли зараженные супруги.

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