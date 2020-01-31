Найдено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего

Обрушилось 80% здания

В Санкт-Петербурге спасатели разбирают завалы после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Под обломками могут находиться люди. 1 человек найден погибшим. Трагедия случилось во время проведения работ по демонтажу кровли. Само сооружение готовили к реконструкции. Здание почти полностью оказалось уничтожено за считанные мгновения. На кадрах, которые запечатлели драматический момент, видно, что на высоте работал человек. Он пытался заскочить в люльку строительного крана, но не успел.

На кадрах с места трагедии видно, как один из рабочих срезает балку, которая скрепляет кровлю с остовом здания. В какой-то момент строение начинает рушиться и мужчина не успевает добежать до люльки, в которой его ждет коллега. Погибшим оказался 29-летний монтажник Матвей Кучеров из Петрозаводска. Он был привязан страховочным тросом к строительной люльке, но во время обрушения СКК падающие конструкции перерезали веревку.

По предварительной информации МЧС все произошло из-за нарушения техники безопасности. Дело в том, все работы по срезанию балок, а их 112, по всему диаметру крыши, должны были проводиться исключительно из люлек.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Неоднократно признавался шедевром архитектуры, наряду с Эйфелевой башней и тоннелем под Ла-Маншем.

По данным МЧС, на данный момент 80% здания разрушено, общая площадь обрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"