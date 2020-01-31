С 2011 года сеть городских поликлиник пополнилась 25 новыми зданиями

Оборудование для врачей - самое современное

На севере Москвы завершилось строительство новой поликлиники. Первых пациентов там начнут принимать уже весной. В шестиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту и оснащенное самым современным оборудованием, из старых помещений переедут сразу два медицинских учреждения - детская и взрослая поликлиники. Ожидается, что в день здесь смогут принимать до 750 пациентов.

На месте заброшенных гаражей - яркое здание шестиэтажной городской поликлиники №62. Жители района Беговой ждали ее не один год. Существующие детские и взрослые филиалы были очень тесными. А это значит, что на их площади невозможно было создать комфортную среду для пациентов, передает "ТВ Центр".

Работы по строительству детско-взрослой поликлиники начались в 2015-м году. Она сможет принимать до 750 человек в смену. Мамам с детьми не придется привыкать к новым маршрутам. Поликлиника находится всего лишь в 40 метрах от старой.

"Там, где можно, мы реконструируем, ремонтируем. Здесь, конечно, надо было строить новую. Плюс, еще рядом у вас строятся новые жилые кварталы. Нагрузка дополнительная на поликлиническую сеть. Здесь нужно новое здание. Стройка закончена, я думаю, что в течение двух-трех месяцев получат все лицензии и реально начнет работать", - сказал Собянин.

Врачи будут работать на новом оборудовании. Его полностью заменили на современное. Результаты исследований пациенты смогут получать в электронную медицинскую карту. Многие процедуры становятся ближе и доступней. Например, теперь не придется ехать в другие филиалы, чтобы провести рентгеноскопию желудка или толстой кишки. Теперь здесь есть специальный кабинет.

В детском отделении ждут наплыва в кабинет отоларинголога. Ведь заболевания ухо-горла-носа самые частые среди детей. Наряду с привычным оборудованием, в арсенале врачей теперь будет и прибор, чем-то напоминающий компактный УЗИ-аппарат. А этот большой шкаф - еще одна новинка, которой теперь могут воспользоваться многие полклиники. Ради того, чтобы провести исследование, не придется ехать в сурдологические центры.

"Это так называемая уидометрическая камера. Мы можем измерять слух детям, подросткам. И, в общем-то, это очень важно, потому что некоторые люди живут и не знают даже, что у них идет снижение слуха", - рассказала врач Ольга Ряднова.

Как рассказал Сергей Собянин, начиная с 2011 года сеть городских поликлиник уже пополнилась 25 новыми зданиями. В ближайшие три года будет построено еще 30.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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