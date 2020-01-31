Водителям подготовили новые штрафы

В России намерены существенно увеличить штрафы за превышение скорости

Министерство юстиции предлагает ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения. В частности, увеличить штрафы и сроки лишения прав за превышение скорости и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Водителей с особо низкой дисциплиной предлагается наказывать по накопительной системе. Например, отбирать права за три грубых проступка. Инициативы Минюста включены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

Изменений много. Они касаются и узких сфер деятельности, но наибольший резонанс уже сейчас вызвали предлагаемые ужесточения наказаний за нарушения правил дорожного движения, передает "ТВ Центр".

Что предлагает в итоге Минюст. Ввести статью "Опасное вождение" и штраф в 5 тысяч рублей. С трех до пяти тысяч увеличить наказание за перевозку детей без автокресла. Добавить 200 рублей к штрафу за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Станет тысяча. Ужесточить наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования: до сорока тысяч рублей штрафа и лишения прав на срок до трех лет. Ввести новый состав правонарушения: управление автомобилем в состоянии опьянения при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание: 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трёх лет. Определить понятие залога за транспортное средство. Машина пьяного водителя отправляется на штрафстоянку. Забрать ее можно будет, только оплатив тридцать тысяч. Ввести накопительную систему нарушений. Что это значит? Автомобилист может быть лишен прав на срок до полутора лет в следующих случаях: если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный свет или через железнодорожный переезд при запрещающем сигнале, отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, разворот, поворот или движение задним ходом в запрещенном месте, выезд на встречную полосу, непропуск пешехода на зебре. Эти нововведения, возможно, и вызовут споры, но фактически направлены против злостных нарушителей правил дорожного движения.

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается сделать в размере трёх тысяч рублей, против 500 сейчас. За превышение от 40 до 60 - четыре тысячи. Свыше 60 - штраф пять тысяч или лишение прав на срок до полугода. Сейчас аналогичное наказание действует при превышении скорости более чем на 80 километров в час.

Проект только опубликован, а Минюсту уже, по сути, приходится оправдываться. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, всё это не их личная инициатива. В подготовке участвовали как представители федеральных органов власти, так и научного и бизнес-сообществ. В Госдуму бумаги должны придти к марту.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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