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Уникальные технологии борьбы: что известно о новом вирусе из Китая

22:09
  • пятница
  • 31 января 2020

Медики отмечают, что болезнь не так страшна

В пятницу Владимир Путин предложил Си Цзиньпиню помощь в борьбе с коронавирусом. В Китае не осталось областей, не затронутых эпидемией. Из почти 10 тысяч зараженных умерли 213 человек, но 171 уже выздоровел. Власти страны делают всё возможное, чтобы и вылечить людей, и остановить дальнейшее распространение заразы. А главное - сбить нарастающую волну паники, подогреваемую в том числе и из-за рубежа. По мнению экспертов, Пекин отрабатывает во многом уникальные технологии борьбы с эпидемией, которые затем, возможно, будут использоваться по всему миру.
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Китайские туристы на Дворцовой площади Северной столицы сейчас, скорее, редкое исключение. Еще летом для гостей из Поднебесной в музеях даже отдельные очереди планировали организовать. Остальным ценителям искусства просто не хватало билетов. Теперь стоят все вместе - и наши, и те, кто приехал из Азии.

Под контроль все туристические места и гостиницы взяли и в Москве. В лабораториях достаточно материалов. У медиков есть всё необходимое оборудование и лекарства, отметил Сергей Собянин. Ситуация под личным контролем мэра Москвы.

Болезнь, утверждают специалисты, не так страшна. Смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, всего 3%. У той же Эболы или атипичной пневмонии в 2 раза выше. А еще есть обычный грипп. Который в прошлом году только в Германии унес жизни 25 тысяч человек. В то время как от нового коронавируса еще не умер ни один немец, констатирует Spigel. Но на это предпочитают внимания не  обращать. В Италии 6000 пассажиров круизного лайнера фактически, оказались в заложниках, после того как с борта сняли двоих китайцев с подозрением на коронавирус. Диагноз, кстати, не подтвердился.

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса международной чрезвычайной ситуации и призвала изолировать больных, передает "ТВ Центр". В изоляции сейчас фактически и весь Китай, власти которого не только ведут борьбу с эпидемией, но и пытаются понять, что на самом деле произошло. Доподлинно известно лишь то, что вирус мутировал. Можно конечно, списать на естественные биологические процессы. Все-таки вирус – штука живучая и изменчивая, но уж слишком удачно совпало время и место эпидемии.

В торговой войне с США сейчас вроде бы шаткое перемирием. Пекин не идет на значительные уступки. Внезапная вспышка заболевания может нанести по экономике непоправимый удар.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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