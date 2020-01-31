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ВОЗ засекретила работу российского эксперта по коронавирусу

18:02
  • пятница
  • 31 января 2020

Россиянин включен в состав международного Чрезвычайного комитета

Эксперт из России включен в состав международного Чрезвычайного комитета, созданного Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Его работа, как и всего комитета, конфиденциальна, сообщили в "Ставропольском противочумном институте" Роспотребнадзора, где работает Владимир Дубянский.
В Москве не выявлены случаи новой коронавирусной инфекции

"Дубянский официально зарегистрирован ВОЗ как эксперт группы исполнения Международных медико-санитарных правил", - ответили в институте на на официальный запрос агентства РИА Новости. В учреждении подчеркнули, что, согласно правилам ВОЗ, вся информация, касающаяся работы комитета, конфиденциальна.

Ранее стало известно, что ВОЗ все же признала – с третьей попытки - вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в Китае приближается к 10 тысячам, жертвами коронавируса стали 213 человек. За пределами Китая заболели 100 человек.

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