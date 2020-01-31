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Школы Забайкалья закрылись из-за угрозы коронавируса

18:39
  • пятница
  • 31 января 2020

Занятия прекращены с пятницы

В школах Забайкалья, где выявлен случай заболевания вызванной коронавирусом пневмонией, отменены занятия. Уже 31 января школьники остались дома, для них организуют дистанционное обучение, сообщил зампредседателя законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.
В Москве не выявлены случаи новой коронавирусной инфекции

Приостановлены занятия во всех школах Читы. Ранее в пресс-службе городского комитета образования заявили, что к такой мере прибегли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает "Газета.Ru".

"Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны - Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими… Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся", - цитирует Бутыльского ТАСС.

Как стало известно, в регионе ограничат массовые мероприятия. В местах массового скопления людей установлен жесткий контроль.

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