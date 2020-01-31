Школы Забайкалья закрылись из-за угрозы коронавируса

Занятия прекращены с пятницы

В школах Забайкалья, где выявлен случай заболевания вызванной коронавирусом пневмонией, отменены занятия. Уже 31 января школьники остались дома, для них организуют дистанционное обучение, сообщил зампредседателя законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.

Приостановлены занятия во всех школах Читы. Ранее в пресс-службе городского комитета образования заявили, что к такой мере прибегли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает "Газета.Ru".

"Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны - Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими… Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся", - цитирует Бутыльского ТАСС.

Как стало известно, в регионе ограничат массовые мероприятия. В местах массового скопления людей установлен жесткий контроль.

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