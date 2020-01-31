Путин предложил Китаю помощь в борьбе с эпидемией коронавируса

Президент России пожелал скорейшего выздоровления заболевшим

Искреннее сочувствие и поддержку всем, в чьи семьи пришло горе, выразил Владимир Путин в телеграмме, направленной председателю КНР Си Цзиньпину. Президент России пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим, а также выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь.

"Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер подчеркнул в письме своему китайскому коллеге, что российские ведомства готовы к самому тесному сотрудничеству с китайскими структурами – для скорейшего преодоления общей угрозы, пишут "Дни.ру".

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тысяч. Более 200 человек скончались. Около 100 заболевших зафиксировано за пределами КНР.

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