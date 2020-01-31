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Январь в Москве побил все рекорды по теплу за 140 лет метеонаблюдений

19:52
  • пятница
  • 31 января 2020

Температура превысила норму более чем на 9 градусов

Первый месяц 2020 года в Москве стал самым теплым январем за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Средняя температура превысила норму на 9,2 градуса. Осадков также выпало больше нормы, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
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Превышение нормы синоптики фиксировали во все дни января - кроме 23-го числа, когда значения соответствовали привычным показателям. А самые значительные природные аномалии были зарегистрированы в период с 11-го по 22 января — плюс 10–12 градусов.

Средняя температура первого месяца 2020-го составляла 0,1 градуса выше нуля. Таким образом, побит предыдущий рекорд, зафиксированный в 2007 году— тогда средняя температура месяца составляла минус 1,7 градуса.

Осадков выпало больше нормы – но только в виде дождя и мокрого снега. В итоге высота снежного покрова не превышала 8-10 см, да и тот периодически исчезал, приводит слова Поздняковой РБК.

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