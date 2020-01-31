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Следователи выясняют обстоятельства гибели ученика в гимназии Пятигорска

20:20
  • пятница
  • 31 января 2020

Возбуждено дело по статье о халатности

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в одной из гимназий Пятигорска. Ученик упал с лестницы, от полученных травм мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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"Следственный отдел по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего мальчика", - сообщает следственное управление СК по региону.

28 января ученик, спускаясь с третьего этажа в лицее № 15 города Пятигорска, упал на лестничную площадку второго этажа. Ребенок получил травмы, его госпитализировали, однако через три дня он скончался.

По мнению следствия, трагедия произошла из-за того, что должностные лица лицея не обеспечили необходимого присмотра за учениками. Идут допросы очевидцев происшествия, назначены судебные экспертизы, передает РИА Новости.

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