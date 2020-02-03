Оружие Победы: ястреб Отечественной и "Летающий Калашников"

МиГ: 80 лет на высоте

МиГ-3

Самый высотный и скоростной

МиГ-3 пришел на смену своему предшественнику, первому МиГу, незадолго до начала Великой Отечественной войны. КБ Микояна и Гуревича выполнило задачу - увеличить дальность полета советских истребителей.

Несмотря на значительный взлетный вес - 3350 килограммов, скорость МиГ-3 на высоте 7000 метров достигала 640 километров в час. Для своего времени это была наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолетах. На высоте более 6000 метров самолет Микояна и Гуревича был по маневренности лучше других истребителей.

Самые передовые технологии

МиГ-3 первым из серийных истребителей получил кислородное оборудование. Оно располагалось в кабине и состояло из прибора КПА-3бис, баллона на 4 литра, маски со шлангом. Летом 1941 года для обеспечения лучших летных характеристик истребителя МиГ-3 на малых высотах, на машине был установлен двигатель АМ-38 взлетной мощностью 1600 лошадиных сил.

Участие в боях

На МиГ-3 в годы Великой Отечественной войны был совершен первый таран: у младшего лейтенанта Дмитрия Кокорева неожиданно замолчали пулеметы, и он винтом отрубил киль стабилизатора самолета противника. Основные качества истребителя – большой потолок в 12 тысяч метров и скорость на высотах более 5000 метров - позволяли советским пилотам успешно вести бои с бомбардировщиками и разведчиками люфтваффе. Он нашел себе применение как высотный ночной истребитель в системе ПВО - в том числе и Москвы - где его большой потолок и скорость на высотах были решающими.

МиГ-15

Самый массовый

"Фагот" - так назвали в НАТО первый советский реактивный истребитель МиГ-15, который был спроектирован ОКБ Микояна и Гуревича в конце 40-х годов прошлого века. Самый массовый реактивный боевой самолет в истории авиации. Всего в СССР было построено 11 073 истребителя всех модификаций. Экспортировались в Китай, КНДР и страны Варшавского Договора, а также в Сирию и Египет.

Испытан в Корее

Война в Корее в начале 50-х годов стала полигоном для обкатки новой техники, появившейся после окончания Второй мировой. В этой войне впервые в воздухе свои возможности проверили реактивные истребители и истребители-бомбардировщики. Особое значение при этом было уделено противостоянию американского "Сейбра" F-86 и советского МиГ-15.

За 3 года боевых действий в небе над Кореей советские летчики-интернационалисты из состава 64-го истребительного авиакорпуса провели 1 872 воздушных боя, в которых смогли сбить 1 106 американских самолетов из них около 650 "Сейбров". При этом потери МиГов составили лишь 335 самолетов.

МиГ-21

Сверхзвуковой "Калашников"

МиГ-21 - гениальное достижение советских конструкторов. За надежность и невысокую стоимость его прозвали "летающим Калашниковым". Самолет более четверти века поставлялся в авиационный парк СССР и других стан.

Самый распространенный сверхзвуковой боевой самолет в мире производился серийно в СССР с 1959 по 1985 год, а также в Чехословакии, Индии и Китае. Использовался во многих вооруженных конфликтах. Благодаря массовости производства, отличался очень низкой себестоимостью – истребитель обходился дешевле, чем боевая машина пехоты (БМП). Всего в СССР, Чехословакии и Индии было произведено 11 496 МиГ-21. Китайскую копию – точнее, ее экспортную модификацию F7 – выпускают и сегодня. Армия Сирии использует "двадцать первый", как истребитель-бомбардировщик.

МиГ-29

Главное – маневренность

В конце 1970-х годов перед конструкторами была поставлена задача: создать истребитель, который не уступал бы по характеристикам американским F-15 и F-16. Новый самолет должен был обеспечить лидерство в воздухе над местом боевых действий.

В итоге появился МиГ-29. Истребитель может маневрировать непосредственно рядом с машиной противника, а с помощью нашлемного прицела или инфракрасной системы наведения пилот выбирает цель, находящуюся вне оси полета.

МиГ-29 может выполнять перехват самолетов-разведчиков и ударных самолетов - даже тех, которые летят очень низко. Уникальностью этой модели еще и в том, что она может отрываться от земли на одном рабочем двигателе, а уж потом в полете запускать второй – что существенно экономит время в критических ситуациях. И главное – истребитель получил отличную маневренность в вертикальной плоскости. Добились этого с помощью высокой тяги двигателей. За 8 лет – с 1982 по 1990 годы - было выпущено более тысячи боевых машин, еще 300 экспортировали в другие страны.

МиГ-35

Глубокая модернизация

К снятому с производства в 90-е МиГ-29 вернулись в начале нулевых. Взлетевший в 2005 МиГ-35 стал продуктом глубокой модернизации этой модели. Истребитель поколения "4++" способен выполнять множество задач, для которых в прошлом веке пришлось бы использовать несколько разных типов самолетов. Это уничтожение воздушной, наземной и надводной техники врага, перехват целей, уничтожение систем ПВО и завоевание превосходства в воздушном пространстве.

МиГ-35 способен выполнять боевые задачи при любых метеоусловиях. Боевая машина выполняет задачи целой авиагруппы, за один вылет уничтожая большое число солдат и техники противника.

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