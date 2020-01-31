На Украине решили запретить "Слугу народа"

Иск поступил в Окружной суд Киева

Иск к Минюсту Украины поступил в Окружной административный суд города Киева. Истец указывает на бездеятельность ведомства, которое, с его точки зрения, не контролирует партию "Слуга народа" - и требует признать позицию министерства противоправной.

Кроме того, в иске содержится требование обязать Минюст подать в суд иск о запрете деятельности политической партии "Слуга народа". Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу, сообщили в пресс-службе суда.

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые прошли 21 июля прошлого года, партия "Слуга народа" набрала 43,16%. Команда Владимира Зеленского получила 254 мандата, что позволило ей создать однопартийное большинство.

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