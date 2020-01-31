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Неизвестные на внедорожнике протаранили ворота резиденции Трампа

21:29
  • пятница
  • 31 января 2020

На прилегающих трассах – скопление полиции

Шумную встречу пытались устроить президенту США и его супруге в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Здесь находится резиденция Дональда Трампа. Американский лидер и Меланья Трамп должны были прибыть сюда во второй половине дня.
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Двое неизвестных на внедорожнике пытались проникнуть на территорию резиденции, протаранив ворота. Атака не удалась, охрана открыла огонь, чтобы остановить автомобиль. Как сообщает телекомпания CNN, оба нарушителя спокойствия задержаны. На снятом с вертолета видео вино большое скопление полиции на ведущих к резиденции трассах.

Очевидец, находящийся в здании, рассказал, что охрана попросила гостей и сотрудников не покидать резиденцию. Гостям сообщили, что они, возможно, смогут отправиться домой только через несколько часов.

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