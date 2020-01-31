Неизвестные на внедорожнике протаранили ворота резиденции Трампа

На прилегающих трассах – скопление полиции

Шумную встречу пытались устроить президенту США и его супруге в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Здесь находится резиденция Дональда Трампа. Американский лидер и Меланья Трамп должны были прибыть сюда во второй половине дня.

Двое неизвестных на внедорожнике пытались проникнуть на территорию резиденции, протаранив ворота. Атака не удалась, охрана открыла огонь, чтобы остановить автомобиль. Как сообщает телекомпания CNN, оба нарушителя спокойствия задержаны. На снятом с вертолета видео вино большое скопление полиции на ведущих к резиденции трассах.

Очевидец, находящийся в здании, рассказал, что охрана попросила гостей и сотрудников не покидать резиденцию. Гостям сообщили, что они, возможно, смогут отправиться домой только через несколько часов.

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