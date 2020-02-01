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Боевики в Сирии обстреляли мечеть и детский сад

10:36
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Террористы не соблюдают режим перемирия

Террористы в Сирии за сутки 34 раза нарушили режим прекращения огня, об этом рассказали в российском центре по примирению враждующих сторон.  Одна из мин, выпущенных боевиками из Идлибской зоны деэскалации разорвалась рядом с детским садом - в пригороде Алеппо. Также обстрелу подверглась мечеть, сообщает "ТВ Центр".

Храм, который только отремонтировали после войны, вновь оказался на линии огня. Террористы обстреляли его из миномётов. Многочисленных жертв удалось избежать только потому, что в тот момент, когда прилетели мины, в молитвенном зале уже никого не было. Ночной намаз закончился. Утренний еще не начался. Иначе, счет погибшим и раненным шел бы на десятки.

Обычно здесь в мечети на молитву собираются более 500 человек. Прихожане разошлись по домам за час до обстрела. В мечети оставался сторож и еще несколько человек из благотворительного фонда.

За неполный месяц это уже пятый случай, когда боевики открывают огонь по мечетям. На призывы и властей и духовенства прекратить обстрелы, боевики отвечают новыми артиллерийскими атаками.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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