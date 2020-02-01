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Россиянам при увольнении будут выдавать справку

10:44
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс

В России с 1 февраля изменились правила увольнения. При уходе с работы по заявлению отдел кадров теперь обязан выдать сотруднику специальную справку.

В документе будет содержаться информация о длительности работы. Такая справка фактически является аналогом выписки из трудовой книжки. Эти изменения связаны с переходом на электронные трудовые книжки, пишет Lenta.ru.

Введение их повсеместно уже идёт, но работник сам может выбирать – переходить ли на электронную трудовую книжку или использовать традиционный бумажный вариант. До конца 2020 года нужно определиться и написать соответствующее заявление работодателю.

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