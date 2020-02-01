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Что ждёт Британию после выхода из Евросоюза

10:56
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Ситуация остаётся сложной

Великобритания вышла из состава Евросоюза. Впереди - 11 месяцев переходного периода, в течение которого Лондон и Брюссель должны согласовать условия дальнейшего сосуществования. Руководитель Центра политической интеграции института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью "Газете.ру" назвала этот период довольно сложным процессом переговоров.
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Если Брюссель и Лондон не успеют согласовать полноценное соглашение о свободной торговле и инвестициях, то есть вероятность, что будет подписан некий облегчённый вариант, который потом будет дорабатываться, полагает эксперт.

На фоне выхода Британии из ЕС в Шотландии сохраняются сепаратистские настроения. Бабынина предположила, что шотландские националисты будут настаивать на проведении референдума, но он вряд ли состоится в ближайшем будущем. Такая же ситуация сохраняется и в Северной Ирландии. Она пока будет находиться в другом нормативном регулировании, чем остальные части Великобритании.

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