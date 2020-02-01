Госпитализированные в России китайцы помещены в изолированные боксы

Больные не представляют опасности

Коронавирус не выявлен ни у кого из тех, с кем общались двое заболевших граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье. Состояние пациентов удовлетворительное, один из них уже идёт на поправку. С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с КНР, где от вируса уже погибли 259 человек. Наших соотечественников, которые сейчас находятся в Китае, эвакуируют. Также на время будут открывать и пункты пропуска на границе, чтобы россияне могли вернуться домой.

В Тюмени проходит лечение туристка из Китая. Медики говорят, что ситуация не представляет опасности для жителей региона. Второй зараженный выявлен в Забайкалье. Это мужчина, приехавший в Читу несколько дней назад. Незначительное повышение температуры, другие симптомы ОРВИ сопровождали его путешествие. Больные уже идут на поправку, они находятся в изолированных боксах.

Тест-систему выявления коронавируса, при помощи которой он был диагностирован в Тюмени и Чите, разработали в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии. Анализ занимает всего около получаса, точность результата – 100%, сообщает "ТВ Центр".

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем: все полёты только в Шереметьево и только в терминал F. По временному графику работают дальневосточные погранпереходы. Открываются только на вход для наших соотечественников.

В Ухане и окрестностях без перемен: пустые улицы и переполненные больницы. Не хватает препаратов, масок, врачей и продуктов. Во Всемирной организации здравоохранения настоятельно рекомендуют всем государствам начать эвакуацию своих граждан.

Реакция на мировую угрозу различная. Отличились в Вашингтоне, поставив Китай по степени опасности в один ряд с Ираком и Ираном. В Сенате заявили: вирус - это хорошо. Ослабленная китайская экономика позволит выиграть в торговой войне.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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