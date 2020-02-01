Об этом он заявил на встрече с российским премьером

Отношения России и Казахстана развиваются динамично. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он находится в Казахстане с первым зарубежным визитом после назначения на должность главы правительства. В Нур-Султане Мишустин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили приоритетные сферы двустороннего взаимодействия.

Мишустин отметил, что Россию и Казахстан объединяют братские, партнёрские, союзнические отношения; динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. В свою очередь Токаев подтвердил свой приезд в Москву на День Победы, сообщает "ТВ Центр".

Российский премьер также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили двусторонние отношения наших стран, инфраструктурные проекты и перспективы укрепления сотрудничества в рамках ЕАЭС.

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