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Скандал во Франции: известный тренер изнасиловал 15-летнюю фигуристку

12:45
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Наставник принёс извинения через 20 лет

Большой скандал в фигурном катании. Известный французский тренер Жиль Бейер признал интимную связь с несовершеннолетней подопечной. Десятикратная чемпионка Франции Сара Абитболь хранила молчание 20 лет. Спустя годы психотерапии, девушка решила выпустить автобиографию и рассказала о кошмаре, через который ей пришлось пройти. И теперь еще три фигуристки обвинили Бейера в домогательствах.
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Сара Абитболь молчала об этой истории 20 лет.  И пока вся страна восхищалась её победами, десятикратная чемпионка Франции по фигурному катанию ходила по психиатрам.

В своей биографии "Такое долгое молчание" Абитболь впервые рассказывает все подробности того кошмара. Ей было 15 лет, перспективная спортсменка, надежда Франции. Своему тренеру Жилю Бейеру она верила безоговорочно. Ровно до того момента, когда однажды ночью он не вошёл к ней в спальню.  Надругательства, говорит Абитболь, продолжались два года пока чемпионка не ушла к другому тренеру.  Как выяснилось, о скользкой репутации Бейера знали. В начале 2000-х его ненадолго отстраняли из-за недопустимого поведения с несовершеннолетними. Но потом снова вернули к работе.

Но нынешний скандал замять уже не получится. После Абитболь обвинения в  насилии в адрес своих тренеров выдвинули еще три  фигуристки. Элен Годар также заявила о надругательствах  со стороны Бейера. По её словам, тот дважды  насиловал её в 13 и 14 лет. А Беатрис Дюмур и Энн Бруно признались: в начале 80-х, когда обеим было по 13-ть, стали жертвами наставника Мишеля Лотца, сообщает "ТВ Центр".

Жиль Бейер уже признал свою вину и извинился. Хотя, как он сам заявил,  никогда не подозревал, что эта связь нанесла девушке столь глубокую травму. "Даже если мои воспоминания о точных обстоятельствах произошедшего отличаются, я знаю, что, учитывая мое положение и её возраст в то время, эти отношения в любом случае были неуместными", - оправдался тренер.

31 января Бейера в срочном порядке уволили с поста генерального менеджера   спортивного комплекса "Берси" в Париже, где под его присмотром тренировались юные хоккеисты и фигуристы. Но волна скандалов уже вызвала вопросы ко всей системе воспитания юных спортсменов. Министр спорта потребовала объяснений  от Французской федерации ледовых видов спорта, глава которой был хорошо знаком с ситуацией и, вероятно, знал о происходящем. Знал, но тоже молчал.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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