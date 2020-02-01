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Подробности обрушения крыши спорткомплекса в Петербурге

12:44
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Из под завалов извлекли тело рабочего

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением спортивно-концертного комплекса "Петербургский". На месте ЧП экстренные службы продолжают разбирать завалы. 31 января из-под обломков извлекли тело погибшего рабочего. Момент его гибели попал на видео.
Под завалами рухнувшего в Петербурге спортивного комплекса оказались люди

Обрушение произошло в считанные секунды. На крыше здания в тот момент находились двое рабочих, они обрезали балки, которые удерживали конструкцию. На кадрах видно, что один из мужчин работал непосредственно на крыше и во время обрушения не успел добежать до люльки строительного крана и упал вместе с обломками, сообщает "ТВ Центр". 

Погиб 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска. По предварительной версии, трагедия произошла из-за грубого нарушения техники безопасности при высотных работах. Они должны были проводиться исключительно из люльки крана, а сами рабочие должны быть пристегнуты к ней тросами. 

Это был плановый демонтаж. Даже пригласили журналистов снимать работы. Ведь комплекс был одним из знаковых сооружений города. Но что-то пошло не так. По данным МЧС, уничтожено 80% здания. Речь о реконструкции теперь не идёт. Комплекс должны были модернизировать в преддверии чемпионата мира по хоккею 2023 года. Как утверждают строители - внезапное обрушение крыши после того как было срезано 10 из 112 балок, удерживающих конструкцию по кругу - лишнее доказательство, что она была в аварийном состоянии.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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