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Брошенные отцом в Москве дети вернулись на родину

12:52
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Они будут жить у бабушки

Два мальчика, которых отец бросил в столичном аэропорту "Шереметьево", вернулись в Хабаровск. На протяжении всего пути их сопровождал соцработник.
Брошенных отцом в "Шереметьево" детей передадут бабушке

В воздушной гавани братьев встречал уполномоченный по правам ребёнка в регионе. После перелёта они отдохнут, а затем на поезде отправятся в Комсомольск-на-Амуре. Там детей возьмёт под опеку бабушка, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, неделю назад гуляющих по терминалу мальчиков 5 и 8 лет обнаружили сотрудники службы безопасности. У братьев нашли документы и записку. В ней их отец оправдывал свой поступок тяжелым финансовым положением и просил временно поместить детей в приют.

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