Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

11 лет назад он был избран главой РПЦ
1 февраля отмечается годовщина интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 11 лет назад на поместном соборе он был избран предстоятелем Русской православной церкви.
Утром в Храме Христа Спасителя патриарх совершил торжественную литургию. В богослужении приняли участие представители поместных православных церквей из нескольких стран, сообщает "ТВ Центр".
Поздравления патриарху Кириллу направляют мировые лидеры, главы религиозных конфессий, общественные деятели. Большой вклад предстоятеля РПЦ в утверждении нравственных ценностей, укреплении гражданского мира отметил мэр Москвы Сергей Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"