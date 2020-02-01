ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

13:22
  • суббота
  • 01 февраля 2020

11 лет назад он был избран главой РПЦ

1 февраля отмечается годовщина интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 11 лет назад на поместном соборе он был избран предстоятелем Русской православной церкви.

Утром в Храме Христа Спасителя патриарх совершил торжественную литургию. В богослужении приняли участие представители поместных православных церквей из нескольких стран, сообщает "ТВ Центр".

Поздравления патриарху Кириллу направляют мировые лидеры, главы религиозных конфессий, общественные деятели. Большой вклад предстоятеля РПЦ в утверждении нравственных ценностей, укреплении гражданского мира отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.