Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

11 лет назад он был избран главой РПЦ

1 февраля отмечается годовщина интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 11 лет назад на поместном соборе он был избран предстоятелем Русской православной церкви.

Утром в Храме Христа Спасителя патриарх совершил торжественную литургию. В богослужении приняли участие представители поместных православных церквей из нескольких стран, сообщает "ТВ Центр".

Поздравления патриарху Кириллу направляют мировые лидеры, главы религиозных конфессий, общественные деятели. Большой вклад предстоятеля РПЦ в утверждении нравственных ценностей, укреплении гражданского мира отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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