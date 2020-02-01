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Когда в московском метро появятся поезда без машинистов

13:39
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Не все пассажиры готовы к такому развитию событий

Московское метро готовится принять поезда без машинистов. Техническая часть вопроса уже решается: в подземке монтируются и тестируются  элементы системы автоматического ведения поездов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Только на Некрасовской линии будет около 500 тысяч единиц специального оборудования, в том числе, и для беспилотного движения поездов. Бочкарёв признал, что пока не все пассажиры готовы перемещаться в поездах, в которых не будет машинистов, сообщает ТАСС.

Тем не менее, возможность автоматического ведения поездов будет заложена в проекты всех будущих станций. Напомним, что всего в 2020 году в Москве запланировано начать строительство 26 станций метро.

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