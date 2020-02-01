Присяжные признали виновным людоеда из Архангельска

Ему грозит пожизненное заключение

Суд присяжных в Архангельске огласил вердикт по резонансному делу 51-летнего местного жителя Эдуарда Селезнёва, которого подозревали в каннибализме. Согласно выводам следствия, он убил трёх человек и съел их. Мужчину признали виновным и не заслуживающим снисхождения.

В здании суда был введён особый режим: теле- и фотосъёмка запрещены везде, где находятся присяжные. Два часа они провели в совещательной комнате. Коллегии предстояло решить, было ли совершено преступление и причастен ли к нему подсудимый.

Единодушное решение коллегии о признании Селезнёва виновным и об отказе в снисхождении он сам внешне воспринял абсолютно спокойно. На вопросы журналистов отвечал односложно. Вину свою не признал.

51-летний мужчина в самом начале процесса отказался от признательных показаний, данных в ходе следствия. Дознаватели и прокурор считают, что после совершения убийств Селезнёв съедал жертв, останки расчленял топором (эти навыки он приобрёл, работая на мясокомбинате) и выбрасывал в разных районах города. Кроме того, употреблял в пищу мясо собак, кошек и птиц, сообщает "ТВ Центр".

Первых двух убитых мужчин никто не искал. Они вели маргинальный образ жизни, выпивали вместе с Селезнёвым. По версии дознавателей, каннибал нападал на них спящих с ножом. Активное расследование началось после исчезновения третьей жертвы в 2018 году. После совершения того преступления Эдуард не спешил скрыться и даже поселился в квартире своего собутыльника, а родственникам погибшего объяснял, что арендовал эту жилплощадь. Судебная экспертиза не выявила у фигуранта дела психических отклонений.

После оглашения вердикта судебный процесс продолжится. 17 февраля возобновятся прения сторон защиты и гособвинения. За совершенные преступления Эдуарду Селезнёву грозит пожизненное заключение.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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