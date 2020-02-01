МакSим ушла со сцены из-за обострения проблем со здоровьем

О решении певицы объявила ее менеджер

Певица Марина Максимова (Абросимова), более известная как MaкSим с 1 февраля ушла со сцены. Все выступления артистки отменены.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок", - написала менеджер артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

Певица и ее команда приносят всем глубочайшие извинения за отмену концертов и других мероприятий. "Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными", - отмечается в сообщении.

Соколова просит отнестись к решению МакSим с большим пониманием и проявить уважение к певице. "В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время", - добавила менеджер.

Напомним, МакSим попала в ДТП 23 апреля 2019 года, когда спешила в аэропорт. Певица должна была вылететь в Москву для съемок клипа "Абонент недоступен". Авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо. Певица спаслась благодаря пристегнутому ремню безопасности. Тем не менее, она получила множественные ушибы и на какое-то время потеряла память.

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