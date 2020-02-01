ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МакSим ушла со сцены из-за обострения проблем со здоровьем

13:30
  • суббота
  • 01 февраля 2020

О решении певицы объявила ее менеджер

Певица Марина Максимова (Абросимова), более известная как MaкSим с 1 февраля ушла со сцены. Все выступления артистки отменены.
Новые подробности жуткой аварии певицы МакSим

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок",  - написала менеджер артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

Певица и ее команда приносят всем глубочайшие извинения за отмену концертов и других мероприятий. "Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными", - отмечается в сообщении.

Соколова просит отнестись к решению МакSим с большим пониманием и проявить уважение к певице. "В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время", - добавила менеджер.

Напомним, МакSим попала в ДТП 23 апреля 2019 года, когда спешила в аэропорт. Певица должна была вылететь в Москву для съемок клипа "Абонент недоступен". Авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо. Певица спаслась благодаря пристегнутому ремню безопасности. Тем не менее, она получила множественные ушибы и на какое-то время потеряла память.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.