ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Помпео пообещал обеспечить Лукашенко нефтью и снять с него санкции

14:26
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Госсекретарь прибыл с визитом в Минск

В Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Ранее Белоруссия на официальном уровне не контактировала с Вашингтоном. Прозвучали несколько громких заявлений. В частности, Помпео пообещал Александру Лукашенко обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Цены, по заверению госсекретаря, будут конкурентными.
Стало известно, где Лукашенко нашел нефть дешевле российской

"США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%", - заявил Майк Помпео на встрече с президентом Белоруссии.

По его заверениям, Соединенные Штаты Америки видят возможность для расширения взаимоотношений с Белоруссией. Мало того, американский гость пообещал руководству Белоруссии подумать о снятии санкций в отношении Минска.

По словам Помпео, Лукашенко на встрече с ним заверил его в незыблемости суверенитета Белоруссии и в том, что страна не намерена становиться частью какого-либо государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.