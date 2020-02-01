Помпео пообещал обеспечить Лукашенко нефтью и снять с него санкции

Госсекретарь прибыл с визитом в Минск

В Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Ранее Белоруссия на официальном уровне не контактировала с Вашингтоном. Прозвучали несколько громких заявлений. В частности, Помпео пообещал Александру Лукашенко обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Цены, по заверению госсекретаря, будут конкурентными.

"США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%", - заявил Майк Помпео на встрече с президентом Белоруссии.

По его заверениям, Соединенные Штаты Америки видят возможность для расширения взаимоотношений с Белоруссией. Мало того, американский гость пообещал руководству Белоруссии подумать о снятии санкций в отношении Минска.

По словам Помпео, Лукашенко на встрече с ним заверил его в незыблемости суверенитета Белоруссии и в том, что страна не намерена становиться частью какого-либо государства.

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