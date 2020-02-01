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До голосования по импичменту Трампа остаются считанные дни

14:03
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Дополнительные свидетели выступить не смогут

Вопрос о вынесении импичмента Дональду Трампу будет решён 5 февраля, об этом заявили в Сенате. Ранее предполагалось, что финальное голосование может состояться уже 1 февраля, но представители верхней палаты Конгресса перенесли его на следующую неделю, а также заблокировали вызов дополнительных свидетелей.
Над Трампом нависла тень импичмента

Противники президента - демократы - назвали это трагедией и позором. Республиканцы заявили, что опрашивать очевидцев надо было раньше. Скорее всего, приговор главе государства будет оправдательным, так как большинство в Сенате составляют его сторонники.

За день до голосования Трамп выступит в Конгрессе с ежегодным посланием. Темой станет великое возвращение Америки, сообщает "ТВ Центр".

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