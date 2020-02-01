На Украине националисты сорвали фестиваль документального кино

Радикалы устроили беспорядки в Днепре

Украинские националисты сорвали Международный фестиваль документального христианского кино в Днепре. Десятки человек в масках заблокировали вход в Дом профсоюзов, где проходила церемония открытия. Они пели гимн Украины и выкрикивали националистические лозунги. Некоторые радикалы прорвались внутрь.

Возмутило их то, что фестивальные фильмы якобы содержали пророссийскую пропаганду. Хотя главными критериями отбора картин было полное отсутствие политической составляющей, поддержка общечеловеческих и христианских ценностей, сообщает "ТВ Центр".

Экстремисты выдвинули организаторам ряд требований. Они были выполнены, однако кинофорум всё равно пришлось отменить по соображениям безопасности. Зрители признавались, что им было очень страшно. Особенно в свете трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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