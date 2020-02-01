В Москве возводят храм в честь Константина и Елены

Церковь строят на северо-западе столицы

На северо-западе столицы возводится храм в честь равноапостольных Константина и Елены. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас ведётся внутренняя отделка здания, монтируют систему теплоснабжения. Скоро приступят к прокладке водопровода. Семикупольная шатровая церковь рассчитана на тысячу прихожан.

Это один из самых масштабных проектов программы строительства православных храмов в Москве. Завершить работы планируется в конце года, сообщает "ТВ Центр".

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