ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возводят храм в честь Константина и Елены

14:39
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Церковь строят на северо-западе столицы

На северо-западе столицы возводится храм в честь равноапостольных Константина и Елены. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас ведётся внутренняя отделка здания, монтируют систему теплоснабжения. Скоро приступят к прокладке водопровода. Семикупольная шатровая церковь рассчитана на тысячу прихожан.

Это один из самых масштабных проектов программы строительства православных храмов в Москве. Завершить работы планируется в конце года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
В Москве возводят храм в честь Константина и Елены
В Москве возводят храм в честь Константина и Елены
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.