Для эвакуации россиян из Китая привлекут самолёты ВКС

Приказ отдал президент Владимир Путин

Для срочной эвакуации россиян из охваченного коронавирусом Китая будут привлечены самолёты ВКС России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первый рейс состоится 1 февраля.

Приказ об использовании армии для вывоза наших граждан из Китая отдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ранее началась эвакуация россиян из Китая в Приморском крае. Для этого временно открыли три автомобильных пункта пропуска через границу.

30 января Россия закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса. Временно прекращены железнодорожные и авиаперевозки, за исключением поезда Москва-Пекин и рейсов "Аэрофлота" в четыре крупных города Китая.

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