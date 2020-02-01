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Палестина отвергла мирный план Трампа и прекратила отношения с США

16:30
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Сделка века не состоится

"Я никогда не приму американский мирный план", - так заявил президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложения Дональда Трампа по  ближневосточному урегулированию. На переговорном столе нет места даже для части американской сделки, отметил главы Палестины.
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Помимо этого, палестинский лидер объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем. "Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас.

Таким образом план Трампа потерпел полное фиаско и вряд ли будет реализован. Глава Белого дома преподнёс его как сделку века, в основе которой лежало бы взаимное признание Израиля и Палестины. Президент США предлагал связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а Иерусалим признать "неделимой столицей" Израиля.

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