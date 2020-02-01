Палестина отвергла мирный план Трампа и прекратила отношения с США

Сделка века не состоится

"Я никогда не приму американский мирный план", - так заявил президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложения Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. На переговорном столе нет места даже для части американской сделки, отметил главы Палестины.

Помимо этого, палестинский лидер объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем. "Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас.

Таким образом план Трампа потерпел полное фиаско и вряд ли будет реализован. Глава Белого дома преподнёс его как сделку века, в основе которой лежало бы взаимное признание Израиля и Палестины. Президент США предлагал связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а Иерусалим признать "неделимой столицей" Израиля.

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