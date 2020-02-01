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Ирина Пегова показала постройневшую фигуру в платье с розовыми перьями

18:43
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Подписчикам актрисы понравились её формы

Ирина Пегова показала фигуру в облегающем мини. Актриса приняла участие в танцевальном конкурсе, который проходил в Санкт-Петербурге. Фото с партнёром Ирина выложила у себя в Instagram, подписав всего одним словом: "Субботник!!!!!"
"Это что за толстячок?" Ирина Пегова в мини-шортах показала пышные формы

Пегова танцует в облегающем фигуру мини-платье золотистого цвета с розовыми вставками в виде перьев. Актриса находится в идеальной форме, сделали вывод подписчики.

"Великолепная и роскошная!" - написала Глафира Тарханова. "Какая ты крутая!" - восхитилась Елена Валюшкина.

Одно удовольствие - смотреть на вашу пару! Ирина - Вы супер!!!

Одно лишь здесь неоспоримо - талантливая женщина, Ирина...

Восхищаюсь вами!!!

Ирина, ты лучшая!!!Смотреть на тебя одно удовольствие!

Не исключено, что увлечение танцами привело артистку к решению сбросить лишний вес. Раньше у неё были довольно пышные формы.

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