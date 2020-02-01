Крутой назвал Панайотова главным претендентом на поездку на "Евровидение" от России

На Первом канале пока хранят молчание

Россию на конкурсе песни "Евровидение-2020" может представить Александр Панайотов. Этого не исключает композитор и продюсер Игорь Крутой. Точной информации о том, кто поедет в Роттердам, пока нет.

Крутой утверждает, что решение принято руководством Первого канала на 90%. Сам же руководитель канала Константин Эрнст ранее сообщал РИА Новости о том, что всё станет известно в конце февраля.

В свою очередь представитель Панайотова отказалась комментировать версию Крутого. В пресс-службе Первого канала также отказались говорить на эту тему.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение" состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. Александру Панайотову 35 лет, он родился в Запорожье, учился в Киевском колледже эстрадного и циркового искусства. Сейчас живёт в России. В 2016 году участвовал в шоу "Голос". В том же году заявил, что готов поехать на "Евровидение" в Киев от России с миссией объединения и примирения.

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