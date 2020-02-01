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46-летняя Юлия Высоцкая: "Я боюсь стареть"

19:19
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Актриса сделала неожиданное признание

Юлия Высоцкая думает о старости. В своём YouTube-шоу "Мне это нравится!" актриса сделала неожиданное признание. "Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: "Чего вы боитесь?". Я называла какие-то вещи... а потом сказала: "Я боюсь стареть", - рассказала 46-летняя Высоцкая.
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Светская тусовка и подписчики супруги 82-летнего режиссёра Андрея Кончаловского подметили, что Юлия выглядит для своих лет просто великолепно: подтянутая фигура, лицо практически без морщин и всегда  хорошее настроение.

Но, как выяснилось, актриса с сожалением провожает каждый прожитый год. Она боится стареть, хотя и понимает, что жизнь - процесс необратимый. "Конечно, хочется оставаться молодым. Кроме того, у нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно", - утверждает Высоцкая.

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