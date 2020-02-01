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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

17:34
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Святослав - разносторонняя личность

Известная гимнастка Светлана Хоркина разоткровенничалась в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Она рассказала о своём сыне от мужа Веры Глаголевой.

Святослав родился в 2005 году. Сейчас он всерьёз увлечён спортом – любит баскетбол и тхэквондо. При этом мальчик мечтает стать дипломатом. Правда, ещё не так давно он хотел посвятить себя научной работе.

Светлана Хоркина родила Святослава в 2005 году в США. В своей книге "Кульбиты на шпильках" она рассказала о том, что отец мальчика - муж Веры Глаголевой. Хоркина познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским в 1997 года в Лозанне, у них завязался бурный роман. Шубский тогда уже был женат на артистке Вере Глаголевой.

Отношения Хоркиной с миллионером длились восемь лет. После рождения ребёнка они расстались.

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