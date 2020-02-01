Патриарх Кирилл предложил упомянуть бога в Конституции

Поправки в Основной закон обсуждаются в обществе

Патриарх Кирилл предложил начать дискуссию в обществе о включении в Конституцию России упоминания о боге. По его словам, это могла бы быть одна из поправок, которые сейчас активно обсуждаются.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог", - сказал глава РПЦ на праздновании 11-й годовщины своей интронизации. При этом он отметил, что речь идёт не только о православных.

Патриарх напомнил, что в гимне России есть строчка: "Хранимая богом родная земля". По аналогии с этим упомянуть бога нужно и в Основном законе, полагает предстоятель РПЦ.

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